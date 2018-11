Uitdaging voor adverteerders in 2019: combineer data en techniek met creativiteit

Een succesvolle adverteerder stuurt op relevantie. Je wilt immers in de bubbel van je klant terecht komen. Of liever nog: zelf een bubbel creëren. Een omgeving waarin jouw klanten zich volledig op hun gemak voelen en waarin je ze continu bedient met content op maat. Sluit je boodschap daar niet naadloos op aan? Dan prikken ze de bubbel genadeloos door.

Ik ben me ervan bewust dat het achterhalen van alle data en de bijhorende inzichten een lastige opgave is. We kunnen niet allemaal Facebook en YouTube zijn. Maar de technologie om deze inzichten te verkrijgen en daar slim mee om te gaan is verkrijgbaar. Dan doel ik op technieken als machine learning en AI, maar dat wil ik dus geen trends noemen.

Beweren dat AI een trend is, is een understatement van jewelste. Volgens Google ceo Sundar Pichai is AI de belangrijkste technologische ontwikkeling, met een grotere impact dan bijvoorbeeld elektriciteit. Volgens een r ecent rapport van het World Economic Forum (over de banen van de toekomst) is de impact van AI op onze manier van werken te vergelijken met die van de industriële revolutie. Maar ook hier geldt dat data slechts het fundament vormt.

Wat nu? NPO wil de bubbel opblazen

Op het datafundement ga je bouwen. Ik ben een voorstander van groot denken, maar verlies nooit de realiteit uit het oog. Weet waar je grenzen liggen en leer van anderen die met succes deze strategie van datadriven marketing hanteren.

Voor mij is het dan ook lastig te begrijpen als ik NPO-bestuurder Sander Dekker de NPO hoor zeggen dat NPO de bubbel wil opblazen door kijkers met de online videodienst Start programma’s aan te bieden die buiten hun kijkersprofiel vallen. Kijk je naar een discussie over donorregistratie bij het 'linkse' programma Buitenhof, dan krijg je door NPO Start een uitzending aangeraden van WNL waarin een rechts standpunt over donorregistratie wordt verkondigd.

Deze strategie staat haaks op die die van on-demand videodiensten als Netflix. Je kunt je afvragen of NPO hier verstandig aan doet. Ja, ik weet dat de publieke omroep een andere functie heeft dan commerciële partijen.Maar zit de consument hierop te wachten? We krijgen al zoveel informatie te verwerken. Wat niet relevant is, willen mensen niet zien.