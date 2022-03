Anne van de Wijdeven (Dept) over SXSW: 'De Metaverse is over een paar jaar volledig irrelevant'

Wat zie jij als de belangrijkste ontwikkeling als het over tech en creativiteit gaat?

'Is het heel erg als ik nu zeg dat ik vermoed dat "the Metaverse" over een aantal jaar volledig irrelevant is? Dat denk ik echt, volgens mij is dit zo’n trend die het goed doet op festivals en in gesprekken, maar die niet tot iets reëels uitgroeit. Als je dit in 2030 leest en we allemaal geüpload zijn als Meta-avatars, koop ik een Meta-biertje voor je.

Dat is emblematisch voor tech en creativiteit: we willen dat de allervetste dingen écht zijn. Ik ben benieuwd wat er volgend jaar op SXSW het nieuwste buzzword is. Ik gok iets als "marketplays".'

Wat is de spannendste trend die jij bent tegengekomen op SXSW?

'Heel veel coole concepten om VR te gebruiken om empathie op te wekken voor mensen met geleefde ervaringen die ver van de onze liggen! Of om trauma's te verwerken. Dat soort ideeën vind ik dan wel weer intrigerend.'

Wat zijn de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we als creatieve industrie voor staan en waarbij we dankzij technologie concreet kunnen helpen?

'De lijn tussen "het goede" en "het slechte" vervaagt steeds meer. Als we kiezen om meer clicks na te jagen, of meer omzet, of meer social engagement, kan dat down-the-line negatieve gevolgen hebben voor gebruikers, de maatschappij en de aarde. Daar zou ik graag meer bij stil staan, en niet alleen maar uitgaan van het best-case-scenario. Meer verantwoordelijkheid nemen voor de producten die we maken en de veranderingen die we in gang zetten, in plaats van lukraak wat tegen een muur gooien en kijken wat er blijft plakken… en of de muur in elkaar stort.'

Wat zie jij als de voornaamste kracht van de Nederlandse creatieve industrie?

'Oei, ik ben nooit zo van nationalistische stereotyperingen… mag ik ook zeggen: dat Schiphol een enorm overstapvliegveld is met sterke treinverbindingen naar de rest van het land, waardoor je makkelijker met mensen af kunt spreken?'

Welke vernieuwing zie jij het liefst in jouw vakgebied? Waar word jij extreem warm van?

'Ik vind immersive storytelling heel interessant, van roleplaying games (TTRPG, text-based, LARP) tot choose-your-own-adventure verhalen. Dat wil ik graag meer in mijn werk doen, zo schrijven dat het de lezer echt overkómt, dat het niet alleen maar tekst is.'

Ten slotte, als je moet kiezen: impact of (veel) omzet?

'Sowieso impact!'

