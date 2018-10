Bots zijn hot. Maar moet elk merk een bot willen?

Ok, een gemiddelde bot hoeft niet zo geavanceerd te zijn als Mitsuku. Voor echte conversatie is technologie nodig die natuurlijke taal begrijpt, die de context en de voorkeuren van de gebruikers kent en vooruitloopt op hun wensen. Artificial Intelligence (AI = kunstmatige intelligentie) kan dit, maar daar is de gemiddelde customer service-afdeling nog lang niet aan toe.

Botweg beginnen

Wachten dan maar? Of alvast klein beginnen en zorgen dat straks de gebruikerservaring optimaal is? Hoe dan ook, zorg dat je vanaf het begin van het ontwerpproces UX designers en UX writers laat samenwerken. Zij zorgen ervoor dat de mens in de machine doorklinkt. En mensen praten nu eenmaal liever met mensen. Ook als het eigenlijk machines zijn.



