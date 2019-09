‘C-level moet je altijd overtuigen met een pragmatische uitleg’

Daarnaast vertelt Scholten dat het vanuit zijn vakgebied belangrijk is om nieuwe mensen te werven die ook een nieuwe identiteit aan je organisatie kunnen toevoegen als er sprake is van een digitale transformatie. ‘Als je alleen de mensen gaat veranderen die al lang ergens werken, zal dat een lastige opgave worden. Er moet een frisse wind komen om ervoor te zorgen dat de huidige mensen ook veranderen in het proces van digitale transformatie.’

Verder is geduld ook een schone zaak, vindt Capota. ‘Een organisatie transformeren kost tijd. Mijn baas zegt ook altijd dat je af en toe achterom moet kijken om te zien of iedereen er nog is. Je kunt namelijk ook te snel gaan. Gun je organisatie dan ook de tijd om aan te passen en nieuw gedrag aan te leren.’