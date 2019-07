Deze tech-innovaties kom je tegen op vakantie in Japan

In Kyoto zou er een robot zijn die de boeddhistische leer in duidelijke woorden aan de Japanners over zou brengen. Helaas was de monnik in kwestie even bij de ‘dokter’ voor onderhoud. Robots in Japan zijn erg geliefd en verre van bijzonder. Daarnaast maakt de Japanse cultuur dat alles wat ogen heeft, ook een ziel heeft.

Hierdoor wordt er op robots gereageerd alsof het mensen zijn. De Android Kannon-robot is gebouwd door Hiroshi Ishiguro, een professor uit Osaka. De boeddhistische robot is niet zijn eerste creatie. Zo ontwierp hij ook een robot die bedoeld was om een televisiepresentator te vervangen.