Hoe zorg je ervoor dat je op de juiste manier te werk gaat met de eerder beschreven tools? Houd het vooral klein in het begin, vertelt Vanderhoydonck. ‘Kwaliteit van data is het belangrijkste wat er bestaat. Enerzijds moet je glashelder voor ogen hebben welke objectieven je eruit wilt halen. Anderzijds moeten de data die je in het systeem stopt om te leren actie te ondernemen, glashelder en superzuiver zijn. Dat zijn uitdagingen die je niet zomaar kunt oplossen, maar door het klein te houden in het begin leer je precies waar de valkuilen zitten.’

‘Als we kijken naar automated tools, dan zie je dus ook dat je uiteindelijk op basis van énkel klantprofielen kunt voorspellen wat de kwaliteit is van de klant op het moment dat iemand je funnel binnenkomt’, vult Selhorst aan. Daarvoor zijn de juiste tools nodig om dat te kunnen monitoren. ‘Net zo belangrijk zijn de juiste mensen die met die data aan de slag gaan om die automation tooling zo optimaal mogelijk te gebruiken.’

Perotti ziet nog wel vaak in de praktijk dat er al keuzes zijn gemaakt rondom de marketingtechnologie, voordat bedrijven überhaupt gaan nadenken over de klant. ‘Er is een pakket gekocht dat alles kan, want er is natuurlijk goed met een softwareleverancier onderhandeld. Je denkt een Mercedes te hebben, maar uiteindelijk blijkt het een heel klein autootje te zijn, of juist een olietanker die je niet flexibel kunt besturen. Begin dan ook eerst met je doelen. Wat wil je bereiken?’ Daarna moet je je pas afvragen elke technologie daarbij komt kijken, stelt Perotti.