Vijf Nederlandse startups in Red Herring Top 100

De technologie van het Amsterdamse adtech bedrijf Adcombi maakt het mogelijk voor merken om hyperlokaal en relevant te adverteren tegen minimale kosten. Zo kan een retailer voor honderden vestigingen tegelijk gepersonaliseerde display advertenties tonen in het verzorgingsgebied. Hiermee biedt het snelgroeiende bedrijf naar eigen zeggen een alternatief voor traditionele media, zoals huis-aan-huis-reclame die recent aan banden is gelegd in Amsterdam.

Adcombi haalde recent nieuw groeigeld op door het aantrekken van investeerders Steven Jongeneel en Boudewijn van Ewijk. Eerder investeerde Rabobank al in de ontwikkeling van de technologie. De investering zal worden gebruikt om nieuwe diensten te ontwikkelen en de marktpositie verder uit te bouwen. Naast dansluiting op display advertising via DSP’s realiseert de startup (opgericht in 2016) ook de koppeling met sociale netwerken zoals Facebook. Op termijn is het de bedoeling om ook andere digitale mediumtypen zoals digitale radio en outdoor te integreren.