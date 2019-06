Zeven fashion tech-trends van de eFashion beurs

Afgelopen jaren zijn bedrijven steeds beter geworden in het verzamelen van data en het in kaart brengen van websitebezoekers. Merken lijken nu klaar voor de volgende stap: slim gebruikmaken van de inzichten uit data met behulp van kunstmatige intelligentie. Met name personalisatie – het vermogen iedere websitebezoeker maatwerk content te serveren - krijgt veel belangstelling. Vrijwel alle ecommercepartijen zijn ermee bezig, of zijn bezig met het aanpassen van hun infrastructuur zodat ze later personalisatie kunnen doorvoeren.



Terugsturen aan banden leggen

eCommerce-partijen maken hoge kosten omdat veel producten teruggestuurd worden. De grote webshops sturen 30 tot 40 procent van de kleding weer terug. En bij de twee grootste modewebshops, Zalando en Wehkamp, is dat zelfs rond de 50 procent. Modemerken die veel online verkopen zijn daarom op zoek naar oplossingen voor het probleem. Ze investeren bijvoorbeeld in digitale pashokjes of apps om je maten op te nemen, zodat je direct de goede maat besteld. Er wordt geïnvesteerd in beter beeld (bijvoorbeeld een body double), om ervoor te zorgen dat mensen een goed idee hebben van wat ze aanschaffen.



Betalen achteraf wint aan gewicht

De ontwikkelingen op het gebied van fintech en financiële wetgeving (PSD2) zorgen ervoor dat er veel te doen op het gebied van payments en ook dit was goed te zien op de beurs. Er waren allerlei payment serviceproviders aanwezig die allemaal klanten met eigen diensten ondersteunen en alternatieve vormen van betalen mogelijk maken. Consumenten kunnen tegenwoordig bijvoorbeeld ook voor betaling achteraf of betaling aan de deur. 20 procent van de betalingen van Jeans Centre zijn bijvoorbeeld achteraf, 80% meer dan vorig jaar. Ook het ‘branden’ van het betaalproces is tegenwoordig mogelijk met behulp van een payment provider.



Agile marketing

Agile en iteratief werken is al lang gebruikelijk in de IT en heeft ook zijn weg gevonden naar de wereld van de marketing. De presentatie van growth hacking-professional David Arnoux was daar een mooi voorbeeld van. Hij liet zien hoe je met snelle ontwikkelcycli en het meten van succes effectieve online marketingcampagnes kan opzetten.



Headless

Het headless CMS – een CMS met een gescheiden frontend en backend – is langzaamaan de standaard aan het worden voor de digital experience platforms van merken. Diverse merken lieten tijdens presentaties vallen dat ze met een Headless CMS werken. De reden hiervoor is eenvoudig: Headless CMS is ideaal geschikt voor een grote variëteit aan interfaces. Het aantal platformen en kanalen waarop klanten actief zijn is bijzonder breed en gaat nog breder worden. Ongetwijfeld komen er zelfs op de korte termijn nieuwe interfaces die nu nog niet gebruikt worden. Merken zijn daarop aan het voorsorteren, zodat ze makkelijker meekunnen met de volgende technologiegolf.



IoT en Spraak

En wat is die nieuwe technologiegolf? Daar werd natuurlijk ook over gespeculeerd, onder andere door Jons Janssens van Ace en Tate. Hij constateert dat nieuwe digitale devices allemaal op hun eigen unieke wijze bijdragen aan de customer journey. De kunst is de sterktes van ieder kanaal te gebruiken. De nieuwe devices moeten zich volgens hem vooral richten op het trekken van aandacht of het verstrekken van informatie (notifying). Met name het internet der dingen leent zich hier goed voor. En ook spraaktechnologie is een technologie die binnenkort interessant is voor de retail. Merken moeten gaan nadenken over nieuwe zaken, zoals het stemgeluid van een merk.

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen. Ik ben erg benieuwd wat jullie als belangrijke trends en ontwikkelingen ervaren op het gebied van fashion tech!