Bas Vroonland: ‘Laten we het niet over diversiteit hebben, maar over representativiteit’

Tekst: Astrid Prummel, Christian Manuputty

Diversiteit, of eerder het gebrek daaraan, is ook in de reclame- en mediawereld een hot item. Hoe zorgen we ervoor dat onze branche diverser wordt? Volgens Bas Vroonland, freelance brandstrategist en de eerste in een reeks geïnterviewde ‘ervaringsdeskundigen’, begint het bij het hanteren van de juiste terminologie.

Vroonland gooit meteen maar de knuppel in het hoenderhok. ‘Ik heb niks met de term diversiteit. Hij bewerkstelligt helemaal niets, is niet concreet en het gebruik van de term illustreert in wezen de identiteitscrisis waarin de mensen zitten die met het onderwerp bezig zijn.’

Pardon? ‘Als ik een zaal vul met mensen die allemaal iets unieks hebben, dan kun je al spreken over een divers publiek. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de zaal representatief is voor de gehele samenleving.’ Daar gaat het dus al fout volgens Vroonland. Hij ziet het gebrek aan representativiteit ook terug in commercials van Nederlandse bodem. ‘Wanneer een gekleurd persoon in een Nederlandse commercial zit, is het altijd een halfbloed met een leuk, gek kapsel. Hij of zij gedraagt zich ook “wit” of “Nederlands”. Je ziet nauwelijks cultuurverschil, want mensen houden van homogeniteit, harmonie, geen moeilijke situaties in reclame, denken de makers. De commercial wordt ook vaak getest in een niet-representatief panel. Wat je krijgt is een karikatuur.’