Hersenonderzoek: een emotioneel filmpje mét een verhaal boeit het meest

Met dit nieuwe onderzoek kunnen marketing- en communicatieprofessionals achterhalen hoe boeiend hun filmpjes zijn en deze desgewenst aanpassen.

Wie meer over de wetenschappelijk aanpak en resultaten wil weten kan het hele onderzoek lezen, “Neural similarity at temporal lobe and cerebellum predicts out-of-sample preference and recall for video stimuli” in NeuroImage. Wel een waarschuwing: de tekst is weinig emotioneel en ook niet verhalend (maar kan desondanks toch boeiend zijn).