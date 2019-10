Strategie is bepalend voor succes, blijkt uit analyse Effie-database

Onderzoeker André Koster heeft al die Effie-gegevens vanaf 2001 in een database gestopt. Voor de codering heeft hij zowel de inzendingen als de juryrapporten gebruikt. Koster kan op basis daarvan niet alleen het verleden van campagnesucces analyseren, maar ook redelijk betrouwbaar de effecten in de markt voorspellen. Per campagne heeft hij ruim zestig variabelen gecodeerd met betrekking tot doelstellingen, strategie, propositie, creatie, executie, media, middelen, budget, awareness, merkvoorkeur, marktaandeel en nog zo wat relevante data.

Zijn database bevat nu zo’n 23.000 getallen, voldoende om wetenschappelijke conclusies te kunnen trekken. En die zijn behoorlijk opvallend: ‘Van alle onderzochte variabelen is de invloed van de factor strategie op het resultaat van een campagne het grootst. Zonder goede strategie, gebaseerd op een sterk klantinzicht en een relevante belofte, kun je eigenlijk niet een goed resultaat verwachten. Dat blijkt niet alleen uit de data die ik uit de juryrapporten heb gehaald, maar ook uit de KPI’s die ik uit de ingezonden cases heb gedestilleerd. Al die data heb ik geanalyseerd en gecorreleerd aan campagne-effecten.’

Uiteraard ben je er niet met alleen een sterke strategie. Koster: ‘Ook de invloed van creatie is groot. Creatie brengt de strategie tot leven. Als die goed is, werkt een sterke strategie als het ware effectiever door. Anders gezegd: zonder goede creatie behaal je niet de maximale potentie van je strategie.’ Opvallend is volgens Koster wel dat je met zwakke creatie een sterke strategie niet geheel om zeep helpt, maar dat je met sterke creatie een zwakke strategie nauwelijks kunt verbloemen of compenseren. ‘Met andere woorden: sterke creatie kan een slappe strategie niet redden. Als ik elke variabele geïsoleerd bekijk, kan ik - me baserend op een regressieanalyse - concluderen dat het verband tussen strategie en succes meer dan twee keer zo sterk is als het effect dat creatie heeft. Als zowel strategie als creatie sterk zijn, draagt dat nog eens twintig procent bij aan de kans op succes.’

Een derde factor die mede van invloed is op het campagneresultaat is ambitie. Die is op twee manieren te meten en te duiden. In de eerste plaats aan het oordeel van de Effie-jury, zoals dat in de juryrapporten is verwoord: vond de jury dat de lat, gezien de markt van de inzender, uitdagend hoog lag? Daarnaast is het af te leiden uit de hoogte van het budget: meer geld betekent meestal meer ambitie, en vice versa.

Koster: ‘Ook dit deel in het onderzoek levert een opvallend inzicht op: veel ambitie in de doelstellingen betekent vaker succes. Hoe dat komt, kan ik niet uit de data verklaren, maar mogelijk is ambitie een aanjager en motiveert het de marketingafdeling, het bureau en het mediabureau extra om het onderste uit de kan te halen.’

Wat ook een verklaring voor het effect van ambitie kan zijn, is dat men eerder geneigd is van gebaande paden af te wijken en meer durf toont in strategie, creatie en mediakeuzes. Dat zou dan bevestigen wat marketingprofessor Mark Ritson in een wereldwijd onderzoek naar Effie-cases al als één van de belangrijkste drivers voor succes heeft gedetecteerd: lef.

Het onderzoek van Koster levert meer interessante, aan strategie gerelateerde bevindingen op: ‘In de strategie focussen op penetratie, op nieuwe doelgroepen dus, is effectiever dan het accent leggen op loyaliteit. En dat een combinatie van thema en promo het beste resultaat oplevert, iets wat Binet en Field ook al hebben aangetoond, wordt door dit Effie-onderzoek onderschreven.’

Kortom, het opzetten van een succesvolle campagne is een samenspel van factoren waarin de strategie, opgezet vanuit het klantinzicht en doorvertaald in creatie, weliswaar niet allesbepalend is, maar wel doorslaggevend. Koster: ‘Met dit soort data kun je de onzekerheid over effecten verkleinen en in je campagnes het verschil maken. Maar hoeveel data we ook hebben, een invuloefening zal het nooit worden.’