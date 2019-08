Zo behaal je maximale budgeteffectiviteit

So much for awareness. Want wat het onderzoek van Koster ook aantoont, is dat hoge scores op rijkere merk-KPI’s niet afhankelijk zijn van de hoogte van het budget. Bereik en bekendheid kun je ‘kopen’, maar zonder een consistente strategie en onderscheidende creatie kom je zelden verder in de funnel.

Dit beaamt ook Inge Ligthart, managing director bij Dawn: ‘Grote budgetten zijn geen garantie voor grote resultaten. Salience en targeting zijn minstens zo relevant als de hoogte van het budget. Voor Triodos Bank bijvoorbeeld (winnaar gouden Effie 2014, red.) hebben we met een consequente en relevante boodschap, creatief impactvolle campagnes, heldere targeting en focus in mediagebruik het aantal klanten in vier jaar tijd verdubbeld. Nota bene met een budget dat minder dan vijf procent was van de budgetten waarmee grootbanken gemiddeld werken. De Six Minutes Stories van Zilveren Kruis (bronzen Effie 2018, red.) zelfde verhaal: beperkt budget, zeer gericht ingezet, met een groot kwalitatief en kwantitatief resultaat.’

Nicole Freid, Director Marketing & Innovation bij HAK en oud Effie-jurylid, herkent de inzichten uit het Effie-onderzoek ook: ‘Wij zien ook een relatie tussen budget en campagne-effecten. Je hebt nu eenmaal een minimaal volume nodig om door de clutter te komen. Maar belangrijker voor HAK is de focus op één boodschap: heel hard kiezen, daar een groot hek omheen zetten en dat dag-in-dag-uit roepen. Daarbij is het belangrijk om consistent te communiceren vanuit herkenbare en onderscheidende brand assets.’

‘Het land’ noemt ze als voorbeeld van een HAK-advertising property. ‘Dat verlaten we nooit; de link met HAK wordt onmiddellijk gemaakt zodra je het land ziet.’ Freid voegt toe dat het merk dan ook nooit ‘de keuken in zal gaan’ in de communicatie. Volgens haar kun je jezelf met een bescheiden budget groter maken dan je bent. ‘Dat kan als je onderscheidend bent in creatie en lef toont. Door consistent die cocktail van focus, creatie en merk-assets te hanteren, vergroten we de effectiviteit van ons budget.’ Bij de laatste twee winnende campagnes van HAK (Effie-zilver in 2016, Effie-brons in 2015) speelde het budget een ondergeschikte rol, aldus Freid: ‘Het begint altijd met een relevant consumenteninzicht. Daar is onwijs goede creatie op gemaakt met een extreme focus. Dat bepaalde het succes.’