Voor merkbouwen zijn consistentie, continuïteit en coherentie van levensbelang

Wat die groeiende hoeveelheid data paradoxaal genoeg ook leert, is dat duurzame merkbouw zeker op de lange termijn effectiever is en enorme voordelen kan brengen. De Effie-database biedt een schat aan informatie en bewijsvoering. Onderzoeker André Koster heeft honderden cases - winnaars en niet-winnaars - op ruim 65 variabelen geanalyseerd. In eerdere Adformatie-artikelen is belicht dat strategie, creatie en ambitie een positief effect hebben op het campagneresultaat. Voor merkbouw is een vergelijkbaar effect waarneembaar. Koster: ‘Er is een vrij sterke correlatie tussen merkbouw en het resultaat op merk-KPI’s. Hoe consistenter de campagne of campagnes, des te hoger de scores op spontane en geholpen bekendheid, top of mind awareness, merkoverweging en merkvoorkeur. En ja: des te groter ook de kans op een Effie.’

De Effie-database levert meer harde conclusies op merkgebied op, aldus Koster: ‘Er is een duidelijke relatie tussen creatie en merkbouw. Wat interessant is, is dat creatie die door de Effie-jury’s als sterk is beoordeeld, betere resultaten oplevert in de totale funnel, ook in sales en marktaandeelgroei. Los van het creatieve aspect is er sowieso al een directe relatie tussen merkbouw en sales: hoge scores op merkwaarden hebben een positief effect op de verkoop.’

Allemaal verklaarbaar, aldus Santegoeds, die op basis van zijn onderzoeken tot vergelijkbare conclusies komt.

Structurele merkbouw loont in heel veel opzichten. Maar wanneer is een merk sterk? Santegoeds: ‘Als consumenten het als een vanzelfsprekendheid gaan zien. Die mentale beschikbaarheid of salience brengt je veel business-voordeel. In de eerste plaats wikken en wegen mensen minder voorafgaand aan hun keuze, consumenten kiezen vaker impulsief voor jouw merk. In de tweede plaats kun je tegen een stootje: een stukje glas in een pot pindakaas, een dieselschandaal, dat gaat niet direct ten koste van merktrouw. Daarnaast heb je een prijsvoordeel: als de concurrent ineens tien procent goedkoper wordt, hoeft dat niet direct invloed op de merkvoorkeur te hebben. En als vierde voordeel kun je als sterk merk rekenen op veel vertrouwen: als je met een nieuw product komt, een andere outlet, een nieuwe categorie, accepteren consumenten dat sneller.’