Wilmar Versprille: 'Ik stoor me in dit vak vaak aan hakjes op het middenveld'

Deze week was Wilmar Versprille, copywriter bij Roorda en creatief achter Snelweg Sprookjes (de meest bekroonde Nederlandse campagne in 2019 en 2020), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Wilmar over zijn week: 'Misschien ben ik gewoon wat te pragmatisch voor de reclame. Ik stoor me soms aan de neiging om dingen vooral mooi te willen doen. Hakjes op het middenveld. Omdat iets mooi doen - terwijl het ook goed kan - een echte oplossing vaak keihard in de weg zit.

Niet gek dat de ideeën, die mij inspireren, meestal bedacht zijn door mensen die juist functie boven vorm verkiezen. En die zich zo in een onderwerp of probleem hebben verdiept, dat de creatieve oplossing zich als het ware aan ze aanbood. Als beloning voor hun harde werk.

Deze week deel ik een aantal van dat soort projecten. Ze zijn lang niet altijd mooi. Wel doeltreffend. En hadden geen merk, maar een probleem als opdrachtgever.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. The life you can save

'De filosoof Peter Singer benadert liefdadigheid zo rationeel, dat je er bijna emotioneel van wordt. Hij selecteert op zijn website The Life You Can Save nonprofits namelijk puur op het effect dat ze hebben. Dus hoe heb je met het geld dat je geeft zoveel mogelijk reddende impact? Hij laat zich hierin niet leiden door empathie, maar alleen door mensenlevens per dollar. Zo blijken muskietennetten bijvoorbeeld beter tegen malaria te werken dan reclamecampagnes. Dat was voor mij ook nieuw.

The Life You Can Save is trouwens maar een klein onderdeel van een veel grotere beweging dat Effective Altruism heet. Razend interessant. Hieronder vertelt Peter daar meer over.'