Tamara Couperus (Crocodile Agency) en de kunst van social entertainment door merken

Deze week was Tamara Couperus, oprichter van 'reclamebureau van en voor de nieuwe generatie' Crocodile Agency (we create campings that stick), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hoe merken Gen Z en Millennials triggeren op social media

Couperus over haar week: 'De competitie om op te vallen op social media is aan! De consument, de scroller, wordt overladen met content en zeker voor merken die zich richten op Gen Z en de jongere millennials ligt er een grote uitdaging om echt op te vallen. Deze generatie is geboeid door authenticiteit, visuele impact en directe connectie, waardoor traditionele marketing steeds vaker haar doel mist. In deze Random Pic(k) of the Day licht ik, vanuit wat wij zien bij Crocodile Agency, een aantal merken uit dat wat ons betreft er echt in slaagt om op te vallen en een connectie aan te gaan met deze toch wel kritische doelgroep.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Jacquemus – Een visuele disruptie in je feed

'Wat voor ons een inspiratiebron blijft, is het geweldige Franse modehuis Jacquemus. Jacquemus valt op door hun onverwachte en minimalistische campagnes die de aandacht trekken. De advertenties zijn speels, roepen vaak vraagtekens op, maar blijven altijd stijlvol. Of het nu gaat om een gigantische tas geplaatst in de natuur of modellen die in surrealistische landschappen poseren. Ze begrijpen hoe ze de visuele overload van sociale media moeten doorbreken door eenvoud en eigenzinnige beelden te combineren met nieuwe innovaties. Wanneer je een Jacquemus-post tegenkomt, stop je letterlijk met scrollen; het merk nodigt je uit om even te pauzeren en naar hun wereld te kijken. Met een bewuste keuze voor esthetiek die zowel inspirerend als speels is, weet Jacquemus een sterk visueel signatuur te creëren dat blijft hangen bij Gen Z en Millennials.'

Voorbeelden:

Have you seen the Rond Carré truck? https://www.instagram.com/reel/DBO0TtsNiUL/?igsh=eGRwaHRobHppa2kz

Jacquemus arriving in Capri! https://www.instagram.com/p/C7wodNJNxwX/?igsh=NDUyaGhjcHN5Y3Ew

I heard it’s scarf season already… https://www.instagram.com/p/DA3mNmrttmV/?igsh=M3lzcTdiamRkcGhp