Unilever marketingbaas Keith Weed zegt fake-influencers de wacht aan

Unilever, ‘s werelds op één na grootste adverteerder, kondigt aan de banden met influencers die volgers kopen te zullen verbreken. Het voedingsmiddelenconcern gaat hiertoe over omdat het reclame transparanter wil maken.

Grote merken maken steeds vaker gebruik influencers, mensen die via Snapchat, Instagram of Facebook communiceren met hun achterban en daarbij ook geld verdienen door berichten over producten te plaatsen. Het tarief dat zij vragen is sterk afhankelijk van het aantal volgers, en sommige influencers zien hier aanleiding in om volgers te kopen. Deze praktijk dreigt het vertrouwen van de consument te ondermijnen en vormt volgens Unilever cmo Keith Weed daarmee een regelrechte bedreiging voor deze nieuwe tak van reclame.

Bots

Fake-volgers zijn vaak door een machine gegenereerde profielen die gestuurd worden door softwarematige ‘ bots’ die menselijk gedrag nabootsen door berichten 'leuk' te vinden of te reageren. Hierdoor wekken ze de indruk van populariteit of betrokkenheid. Het is moeilijk na te gaan hoe vaak dit gebeurt, maar Weed zei tegenover Reuters dat hij heeft gehoord dat 40% van de influencers al dan niet bewust nep-volgers heeft. 'Er zijn veel geweldige influencers, maar er zijn ook een paar rotte appels en het probleem is dat die het vertrouwen ondermijnen.’

Weed verklaart dat Unilever niet met influencers zal werken die volgers kopen. Hij geeft ook prioriteit aan social-mediaplatforms die zich inzetten voor het bestrijden van fraude en vergroten van transparantie. De uitspraken komt een paar maanden na Weed's oproep aan het adres van digitale platforms als Facebook en Google om stappen te nemen die het consumentenvertrouwen verbeteren door 'giftige' content te bestrijden.

Groei uitgaven

Unilever spendeerde vorig jaar 7,7 miljard euro aan marketing. Daarvan gingen enkele 'tientallen miljoenen’ naar influencer-marketing, maar Weed voorspelt dat dit zal groeien.