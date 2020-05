Diederik Broekhuizen over het geheim van 'social' succes

Diederik Broekhuizen richtte tien jaar geleden The Best Social op, en bracht het beste uit de sociale media bij elkaar en publiceerde dat. De artikelen waren direct al razend populair en werden zelf viral hits.

The Best Social breidde snel uit. Er kwamen awards voor creatieve berichten van bedrijven en individuen op social media, bovendien richtte Broekhuizen een Duitse evenknie op.

Gisteren werden de awards voor bedrijven uitgereikt, niet zoals gewoonlijk met een evenement, maar via videoverbindingen met de creatieven, communicado's en communitymanagers van de merken. Bol.com werd de grote winnaar.

Jasper Mulder sprak met Broekhuizen over de vraag waarom Bol.com het zo goed doet, of Duitsers humor hebben en de trends bij bedrijven: 'Ze nemen sociale media nu enorm serieus, en zetten ze steeds maatschappelijker in'.