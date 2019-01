Het broze, breekbare vaasje van Rutte vereist een gezond medialandschap

In dat laatste zijn grote techpartijen als Facebook en Google nou niet bepaald gespecialiseerd. Ze weigeren belasting te betalen over het geld dat ze verdienen aan consumenten in Europese landen. Europa komt maar niet door met regelgeving en dus besloten landen als de UK en Frankrijk onlangs het heft in handen te nemen en belastingwetgeving door te voeren die ze ongeveer een half miljard euro per land oplevert. Zodat brandweermannen, onderwijzers en verpleegkundigen gewoon betaald kunnen blijven worden.

In Nederland verdienen Facebook en Google naar schatting 1,2 miljard euro aan Nederlanders via advertenties. Dat gaat richting de 70% van alle digitale advertenties. Deze wurggreep op de advertentiemarkt doet alle in Nederland opererende mediapartijen snakken naar lucht. Daarom is er ook een consolidatiegolf gaande van jewelste. Deze mediapartijen dragen hun steentje bij aan vrije media. Ze staan garant voor een pluriform aanbod waarbij Nederlanders vanuit verschillende invalshoeken nieuws en entertainment kunnen consumeren.