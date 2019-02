Hoe traag is jouw mobiele website?

De smartphone is het meest gebruikte device om te browsen op het internet. Nederlandse merken weten dat en begrijpen dat mobiele sites belangrijk voor ze zijn. Negen van de tien Nederlandse ondernemers is bijvoorbeeld van mening dat mobiele sites een kritische factor zijn voor hun zakelijk succes (Barriers to Mobile, Google Internal Study). Zit het met de mobiele aanwezigheid van de wel goed, anders ligt dat met de gebruiksvriendelijkheid, stelt Google.

Het merendeel van de websites is gebouwd om te gebruiken op grote desktopschermen, met het snelle internet van thuis of kantoor en met navigatie door middel van toetsenbord of muis. Om een voor desktop ontwikkelde website geschikt te maken voor mobiel, is een grote uitdaging voor webbouwers. Nederlandse merken hebben hier veel tijd aan besteed en in vergelijkingen komen dan ook goed voor de dag. In een vorig jaar gepubliceerd benchmark onderzoek staan Coolblue en Booking op de hoogste posities (mSite benchmarking). Ook deze mobiele ervaringen komen ook uit Nederland: Nike React, Frans Hals Museum of Akson.