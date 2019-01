Massarius sluit aan bij online salesplatform buy-media.nl

Wat de partners betreft is de groei daarmee nog niet ten einde. Buy-media faciliteert gemak en efficiëntie voor online media inkoop en is van plan door te groeien tot hét inkoopplatform voor zowel directe als programmatic inkoop bij de Nederlandse publishers.

Het platform maakt in Nederland gebruik van de ervaringen en systemen van het Buy-media platform dat al twee jaar actief is in België. Sommige uitgevers daar verhandelen al meer dan 80% van de premium digitale media via het platform.

Het afgelopen jaar is er hard doorontwikkeld en zijn features geïntroduceerd die het voor inkopers makkelijker maken om programmatic in te kopen, waaronder tools voor het opzetten van een deal ID. Zo is in het platform ook informatie te vinden die de adverteerder nodig heeft voor zijn selecties op basis van data of websites van een publisher.