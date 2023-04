Jonas Kooyman (De Havermelkelite): 'Als geëngageerde stedeling ontkom je niet aan 'n beetje hypocrisie'

Deze week was Jonas Kooyman van De Havermelkelite ('mijn nieuwsbrief over het stadsleven en de tijdgeest') curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Kooyman over zijn week: 'Een jaar of tien geleden was Williamsburg in Brooklyn, New York, een van de meest trendy wijken ter wereld. Het waren de hoogtijdagen van de hipstercultuur en deze buurt met koffiezaken, vintagewinkels en kunstateliers was het hoofdkwartier. Nu is de ziel van Williamsburg verdwenen: oude pakhuizen maakten plaats voor glanzende torenflats, de vintagewinkels weken voor winkelketens en tweeverdieners namen de plek in van hipsters.

De veryupping van Williamsburg staat voor iets groters: het stadsleven wordt monotoner. Zij die de stad tot een opwindende plek maken – de kunstenaars, creatievelingen en paradijsvogels – kunnen de stijgende huren niet meer betalen en verlaten de buurt. Het stadsleven voel steeds meer aangeharkt. Waarom zou je dan eigenlijk nog in de stad willen wonen?

Op mijn platform Havermelkelite – dat bestaat uit een nieuwsbrief en Instagram, een boek is in de maak – reflecteer ik op het veranderende stadsleven en de rol die een nieuwe elite – bestaande uit onder meer expats en yuppen – speelt in het ontstaan van een nieuwe monocultuur.

Gelukkig verschijnen er nog steeds boeken, films, series, podcasts én ontstaan er andere initiatieven die laten zien hoe opwindend het stadsleven kán zijn, zelfs in het tijdperk van gentrification en de daarop volgende eenheidsworst. Deze week tip ik er vijf.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Schrijver Sang Young Park

'Als je – net als ik – de laatste jaren genoten hebt van Zuid-Koreaanse cultuur in de vorm van series (Squid Game) en films (Parasite) dan raad ik je ook aan om eens de boeken van millennialschrijver Sang Young Park te lezen.

De debuutroman van deze Zuid-Koreaanse schrijver, Liefde in de grote stad (2021), gaat over het wilde leven van een millennial in Seoul. Gestoorde huisgenoten, slechte dates, met alcohol overgoten nachten en een gebroken hart: grappig én ontroerend beschrijft Young zijn rommelige twintiger jaren in de Koreaanse metropool.

Vorige maand verscheen Parks tweede boek, Maak me eendimensionaal. Deze scherp geschreven roman leest als een trein en is ook nog eens erg grappig. Het verhaal draait om een sterpsycholoog die terugblikt op zijn getroebleerde tienerjaren in de jaren nul. Beide boeken zijn vertaald door Mattho Mandersloot en uitgegeven door Das Mag.'