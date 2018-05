Winkeliers werken aan krant als tegenzet tegen ja-ja sticker

City.Amsterdam is een tabloid formaat krant die op 310 duizend adressen in groot Amsterdam moet worden verspreid. Dit zijn adressen waar de bewoners met een Nee-Ja sticker hebben aangegeven dat ze geen reclamedrukwerk, maar wel huis-aan-huis kranten willen ontvangen. In een dummy-exemplaar prijken adverteerders Mediamarkt, Kruidvat, Blokker en Dirk van de Broek.

Brievenbus open houden

Met de introductie van de nieuwe krant reageren de winkeliers op de invoering in de gemeente Amsterdam van de ja-ja sticker. Sinds 1 januari mag er in de stad alleen nog reclamedrukwerk worden verspreid op adressen die met een ja-ja sticker op hun brievenbus kenbaar maken dat ze ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Zit er geen sticker of een nee-ja sticker op de brievenbus, dan mogen alleen huis-aan-huisbladen worden bezorgd.

Folderaars verzetten zich hevig tegen dit opt-in systeem. Zij vreesden een forse vermindering van het bereik doordat veel mensen niet de moeite zouden nemen om een ja-ja sticker op de voordeur te plakken. Door de folders die zij landelijk verspreiden integraal op te nemen in de nieuwe krant, hopen zij de brievenbus open te houden voor hun aanbiedingen en zo toch de consument te kunnen bereiken.

Femke Halsema

Op de cover van het dummy-exemplaar dat Adformatie onder ogen kreeg, prijkt een foto van 'moeder en burgemeester’ Femke Halsema. De 48 pagina’s tellende uitgave bevat 20% redactie. Hiermee zeggen de makers ruimschoots te voldoen aan een van de criteria die gemeente Amsterdam stelt, dat een hah-krant tenminste 14% redactionele inhoud dient te bevatten. Daarnaast voorziet de redactie in lokaal nieuws en nieuws op stadsdeelraadniveau.

De redactionele inhoud wordt verzorgd door Trusted Media Publishers, de uitgeverij van Jules Paradijs en Jan-Kees Emmer. Hoewel de dummy een indruk maakt, is het volgens Jan-Kees Emmer nog lang niet zeker dat deze werkelijk verspreid gaat worden. Waar de onzekerheid precies in zit, kan hij niet aangeven. het zou echter niet alleen te maken hebben met de deelname van adverteerders. Aan de dummy valt af te leiden dat de drukorder is onderbracht bij EM de Jong in Baarle-Nassau. Een bijbehorende website Citynieuws.nl is in aanbouw.