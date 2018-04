De start-up is ervan overtuigd dat er een markt is voor dergelijke betaalde nieuwsbrieven. In de VS zijn er verschillende voorbeelden van schrijvers die rond kunnen komen van hun nieuwsbrief. ‘Zo is er Ben Thompson met Stratechery, die duizenden aanmeldingen heeft die 10 dollar per maand betalen voor een dagelijkse analyse over de strategie en business van technologie en media. Nick Quah heeft zijn nieuwsbrief Hot Pod, over zijn passie voor podcasts, hard zien groeien en voegde een lidmaatschap toe voor 7 dollar per maand’, aldus De Kuijper.