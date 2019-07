Amazon maakt geen haast met lokale aanwezigheid in Nederland

Het is een gerucht dat al jaren rond gaat: Amazon komt naar Nederland. In feite is het bedrijf al actief in Nederland, want via Amazon.de bestellen Nederlanders al voor 230 miljoen euro over de grens. Maar hardnekkige geruchten willen dat er een volgende stap gezet gaat worden. In het najaar zou het dan zo ver zijn en de contracten met leveranciers zouden al getekend zijn. Nederland zou hiermee aan de vooravond van een nieuwe strijd in online retail.

Tijdens de perspresentatie die Amazon vanmorgen organiseerde in Amsterdam, bleek niets van een op handen zijnde entree. Nu was dat ook niet helemaal de verwachting. Als de Amerikaanse e-commerce grootmacht daadwerkelijk bekend zou maken, zou het niet een handjevol leden van de Benelux pers uitnodigingen in een zaaltje aan het Rembrandtplein. Nee, dan zou het internationale financiële pers uitnodigen voor een big scale event.

Diverse gezagsdragers uit de gelederen van Amazon Europa lieten geen enkele haast blijken. Alex Ootes (foto), met de ontzagwekkende titel ‘vicepresident Pan-EU Category Management & EU Expansion Amazon Europe, benadrukt dat Amazon wereldwijd aanwezig is met veertig landensites, en dat er hard wordt gewerkt aan uitbreiding van aanbod en ‘delivery experience’. Bij Amazon geldt inmiddels het credo dat wie voor 12 uur besteld, dezelfde dag krijgt geleverd.