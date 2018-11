De chocoladefabriek met achtbaan van Tony’s Chocolonely gaat er komen

Het wordt een totaalbeleving, meldt de chocolademaker. In het Tony’s Chocolonely Chocolate Circus kunnen bezoekers alles leren en beleven over chocolade, de problemen in de cacao-industrie en wat Tony’s Chocolonely daaraan doet.

Jaarlijks wil Tony’s Chocolonely uiteindelijk 500.000 chocofans ontvangen. Met een ritje in de achtbaan door de fabriek hoopt Tony’s dat bezoekers ‘zo ondersteboven zijn van Tony’s missie, dat ze mee gaan doen om deze te realiseren’. Samen 100% slaafvrij de norm in chocolade maken is leidend in alles wat de impact organisatie doet.

In het rijksmonument Pakhuis ‘De Vrede’ zal het hoofdkantoor van Tony’s Chocolonely komen en waar 'voor iedereen de deur altijd open staat'. Het pand krijgt een openbaar karakter met restaurants, sportfaciliteiten en flexplekken voor impact-organisaties.