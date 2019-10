‘Het online abonnementsmodel is geen religie, je klant bepaalt het businessmodel’

‘Leuke vraag. Na vier jaar verdieping is het moment om te verbreden. Ik verwacht niet dat we een soort warenhuis worden met honderden boeketten, maar wel met meer segmenten. Mensen die al langer klant zijn, willen weer iets vernieuwends zien. Daar beginnen we nu met een nieuwe lijn: Atelier. Waarbij we nog meer gaan verrassen en afwisselen in designs, in formaten en waar je het in je huis zet. Dus we vragen klanten om een carte blanche, waarbij wij iedere keer echt weer iets anders leveren en minder de boeketten die men gewend is.’

Hoe voorspel je dan de behoefte van jullie klanten? Daar heb je wel feedback voor nodig. ‘Dat klopt en dat is ook het mooie van wat wij doen: wij kijken niet alleen maar naar data en feedback – dat is één tak – maar we zijn ook van het creëren en inspireren. En daarvoor moet je altijd vooruit durven lopen, af en toe buiten de lijntjes gaan, dingen maken die je met het team echt mooi vindt. We hebben bloemenkunstenaars in ons team, art directors, copywriters, samen maken we de nieuwe boeketten. Daarna kijken we naar de feedback.’