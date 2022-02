On lanceert film over Nederlands-Ghanese skeletonner Akwasi Frimpong

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om jezelf vooroverliggend op een dienblad met een snelheid van 135 km/u de diepte in te storten? Precies dit is wat er komt kijken bij skeleton. En Akwasi Frimpong, de eerste Afrikaans-Nederlandse skeletonkampioen, ondervindt dit keer op keer aan den lijve. Het is te zien in de onlangs verschenen korte film ‘Black Ice’.

Black Ice vertelt het verhaal van Akwasi’s (zeer) bescheiden afkomst, de zware tocht die hij heeft moeten afleggen en hoe hij zich door pure daadkracht en volharding heeft weten op te werken tot een symbool van hedendaags Afrika. De 10 minuten-durende korte film heeft een hele eigen vormgeving, waarbij animaties en grafische elementen met live action filmbeelden zijn gecombineerd. De film is geschreven en geregisseerd door regisseur Richard Bullock (voormalig Executive Creative Director van 180 Amsterdam) en geproduceerd door Hungry Man Productions en het Zwitserse sportkledingmerk On, waarvan Roger Federer mede-eigenaar is.

Kracht en vastberadenheid

Na een ontmoeting met Akwasi besloot Bullock het verhaal op een ongewone manier te benaderen. 'In plaats van een script of storyboard, schreef ik zijn relaas op in de vorm van een graphic novel. Vervolgens gaf ik dat aan Dean Mortensen, mijn illustrator, zodat hij het in boekvorm kon gieten. Daarna werd het boek voor de film geanimeerd door Brett McManus. Het boek speelt zelfs een rol in de film (zie beelden onder dit stuk, red.).'

De productie van Black Ice nam zes maanden in beslag, met opnames die plaatsvonden in Europa en Afrika. De film brengt de pagina’s van een stripverhaal tot leven, bezien door de ogen van de kinderen die het wil inspireren. Het verhaal, dat gaat over de kracht en vastberadenheid van een atleet ten overstaan van jarenlange tegenslag, is het persoonlijke relaas van Akwasi; een chronologische vertelling van zijn levensloop, vanaf zijn jongste jaren tot nu.

Bullock: 'In veel van mijn werk streef ik er juist naar sporters te laten zien als gewone mensen. Maar Akwasi's levensloop leende zich zó goed voor het verhaal van een superheld, dat ik uiteindelijk overstag ging. Het belangrijkste verschil tussen hem en een superheld is dat hij écht is.'

Maar aan het sprookje van Akwasi leek een ruw eind te komen, toen bekend werd dat hij dit jaar niet aan de Olympische Winterspelen kon meedoen. Met nog slechts drie kwalificatiewedstrijden te gaan, testte hij eind afgelopen jaar positief op corona. Hierdoor kon hij net niet genoeg punten verzamelen om in de top-60 van de wereldranglijst te komen (op dat moment stond hij 63ste), waarmee een plaats op de Spelen van 2022 verzekerd zou zijn geweest.

Voor sommigen zou dit het moment zijn om op te geven. Maar niet voor de held uit ons verhaal. Het sprookje van Akwasi is nog niet ten einde… (Lees verder onder de korte film hieronder.)