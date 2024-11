Bas Bisschops (KVK): 'Laten we reclame weer aan de reclamemensen overlaten'

Deze week was Bas Bisschops, Directeur Merk & Communicatie Kamer van Koophandel, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Bisschops' vijf bijdragen deze week balanceren op het snijvlak van marketing, leiderschap en noodzakelijke transformaties bij grote organisaties. Zijn (scherpe) deelname aan 'Random Pick' is op persoonlijke titel.

1. Is marketing het strijkorkest op een zinkend schip?

'Wat kunnen we leren van de problemen bij Blokker? En eerder bij V&D en nog langer geleden bij Nokia en ga zo maar door? Het zijn grote merken die helaas niet in staat zijn geweest om snel genoeg in te spelen op veranderingen in klantbehoeften of disrupties in hun markt.

Hoewel dit hoort bij een gezond economisch systeem leef ik mee met de mensen die er werken. De impact voor werknemers, onze economie en zelfs de samenleving kan groot zijn. Juist omdat we voor essentiële diensten steeds meer afhankelijk zijn van grote commerciële organisaties.

Hoeveel grote dienstverleners zoals banken, telefoniemaatschappijen, energieleveranciers en retailers worstelen er wel niet mee om relevant te blijven in een steeds sneller veranderende markt? En is dat nu niet nét wat de essentie was van het marketingvak? Of zoals Kotler het in onze studieboeken omschreef als ‘het verkennen, creëren en leveren van waarde die passen bij de (veranderende) behoeften van een markt, gericht op winst’.

Waarom houden zo weinig marketingafdelingen zich dan bezig met bedrijfsstrategie & ontwikkeling? Waarom zijn er steeds minder (echte) CMO’s? Waarom lijkt marketing vooral te gaan over reclame? Als een soort strijkorkest op een zinkend schip.

Laten we ons vak weer omarmen. Laten we reclame weer aan de reclamemensen overlaten. Mijn advies: Zoek deze week de CFO in je organisatie eens op. Focus op de langere termijn. Ga in gesprek met klanten. Kortom, laten we de marketeer weer in onszelf naar boven halen!'