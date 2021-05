Els Dijkhuizen (Heineken) 'Mijn moeder heeft mij geleerd dat de mogelijkheden onbeperkt zijn'

2. ‘If I create from the heart almost anything is possible, if from the head almost nothing’ ~ Marc Chagall

'Met mijn ouders op vakantie gaan, was niet alleen maar aan het strand en in de zon liggen. Al op jonge leeftijd werd ik blootgesteld aan de wereld van musea. Mijn favoriete museum was het museum in Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence is een heerlijk pittoresk en mooi plaatsje om doorheen te lopen en op een terrasje te zitten. Ook staat hier het prachtige museum Fondation Maeght. Hier slenterde ik doorheen aan de hand van mijn vader en zag een veelzijdigheid aan stijlen en kleuren die ik niet eerder gezien had. Daar hingen onder andere schilderijen van Chagall, die een groot deel van zijn leven in dit dorp heeft gewoond. Schilderijen met een vernieuwd perspectief, een wereld met mensen maar in fantasielandschappen, met zingende kleuren en vliegende violen. De schilderijen van Chagall gaan over liefde en expressie en dat voel je als je er naar kijkt, het raakt je recht in je hart. Ook heeft het museum een prachtige beeldentuin waar je door de beelden van Miró en de magere beelden van Alberto Giacometti heen slentert met je hoofd letterlijk in de zon en figuurlijk in de wolken.

Een paar jaar geleden was ik in Parijs, en ben ik bij het Atelier des Lumières langsgegaan: een 3D kunstvoorstelling met in de hoofdrol destijds onze eigen van Gogh schilderijen (zie hieronder, onder het schilderij van Chagall, red.). Een hele andere belevenis van kunst, waarbij je letterlijk ondergedompeld wordt in de oude schilderijen die op een geheel nieuwe wijze in combinatie met muziek getoond worden. Oude schilderijen, maar dan op een vernieuwende wijze. Momenteel is er een tentoonstelling met Chagall, waar ik graag naartoe wil om mij weer te laten verdrinken in kleur en energie en liefde. Is het kunst? Is het entertainment? Eén ding weet ik zeker: het is betoverend.'