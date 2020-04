Laura van Gestel (VodafoneZiggo): 'De beste campagnes hebben geen big idea, maar een big insight'

Deze week is Laura van Gestel, Manager Campaigns, Content en Activation VodafoneZiggo, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Hier haar 5 bijdragen:

Laura begint haar 'taak', op 2e Paasdag, met genoeg bijdragen voor een hele week ;) - zij het dat het over één onderwerp gaat: briljante inhakers op marketing en COVID-19.

'Het is en blijft fascinerend om te zien hoe merken hun kernwaarden en salesdoelstellingen afstemmen op de coronacrisis. Uit onderzoek van Edelman (Goodpurpose® 2013 global consumer survey) blijkt dat consumenten in toenemende mate kiezen voor bedrijven die niet alleen voor profit strijden, maar ook een voortrekkersrol pakken als het gaat om people en planet. In de “normale” reclamejungle is het voor consumenten nog tamelijk complex om merken en bedrijven langs deze maatschappelijke, sociale en groene meetlat te kunnen leggen. Tot corona zijn intrede deed...

Want in een crisissituatie komt namelijk al snel de ware aard van bedrijven naar boven. Hoe anticipeer je op kansen of bedreigingen in de markt, maar houd je boodschap en aanpak ook geloofwaardig en smaakvol? En hoe blijf je daarbij trouw aan je kernwaarden en kies je niet voor een meer opportunistische koers? Dat lijntje is in de praktijk flinterdun, weten we uit het verleden.

Hierbij een greep uit de omvangrijke en kleurrijke “corona campagne inhaak”-pot. Ik focus me daarbij op de merken die zich wat mij betreft positief hebben weten te onderscheiden, zonder andere prachtige campagnes tekort te willen doen.

1. De Tiktok Detoll Challenge (zie onder). Gegarandeerd goed bereik en impact op jongeren die normaalgesproken niks willen aannemen - althans, die van mij. Deze challenge van Detoll is wat mij betreft spot on. De handwasdans, met merk prominent in beeld, omdat het mag en relevant is.

2. Ikea Spanje blijft dicht bij waar ze voor staan (het thuisgevoel), en doet daarmee een appèl op het gevoel van binnenblijven.

3. Netflix spoiler alert: de plek (buiten) gebruiken waar je juist NIET moet zijn in lockdown met informatie die je NIET wilt horen. Juist... de spoiler van je favoriete serie.

4. Na de tweet nu ook een film van Nike. Of het nu de meeslepende muziek is of de aanmoediging om te blijven sporten, I like Nike.

5. En ook Heineken haakte afgelopen week (eindelijk) in. Daar waar Heineken altijd wordt geassocieerd met activiteiten in het samenzijn-domein zoals grote (sport)evenementen, moest er echt even hard “omgedacht” worden om een nieuwe plek te veroveren in het thuisdomein. Uitstekend gedaan wat mij betreft, deze ode aan nabijheid.

6. Tot slot bewonder ik de campagne van Dove waarin het merk “echte vrouwen” laat zien al jaren. In het kader van dichtbij je merk blijven en op impactvolle manier inhaken op de coronacrisis, kwam deze campagne echt binnen bij mij.

Resteert de vraag: wordt dit “het nieuwe normaal” van merken? Om echt maatschappelijk betrokken te zijn en daar ook naar te handelen. Ik ben in ieder geval vrij positief gestemd want er zitten veel goede en inspirerende voorbeelden tussen. Kortom, zoals Churchill lang geleden al wist: “Let's not waste a good crisis.”’