De inspiratie van Peter Zijlstra (Mercedes-Benz)

4. Digital innovation - 'En echt helemaal geïnspireerd kan ik raken door een tech festival'

'Ik hou enorm van innovatie en transformatie. Uiteraard in automotive en marketing, maar ook in design, leiderschap en processen. De meeste innovaties hebben de laatste decennia te maken met de digitale transformatie. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik tijdens mijn leven zowat de hele digitale revolutie heb mogen meemaken. De ontwikkeling gaat zo snel in zo’n, historisch gezien, korte tijd. Dat vind ik echt bijzonder. Alessandro Baricco heeft de hele digitale ontwikkeling erg goed en leuk beschreven in zijn boek The Game. Van de eerste computerspelletjes die ikzelf ook heb gespeeld tot wat we nog kunnen verwachten. Quantum computing heeft wat betreft ook mijn aandacht, en ik ben er supertrots op dat moederbedrijf Daimler al een afdeling* hiervoor heeft die samenwerkt met zowel Microsoft als Google, gewoon om er klaar voor te zijn als het straks echt operationeel wordt.

Mijn curator in de digitale wereld is Sascha Pallenberg, Head of Digital Transformation bij Daimler. Hij was vroeger techblogger en woont al jaren in Taiwan (over out-of-the-box gesproken!). Hij heeft een zeer open mind, is door zijn woonplaats niet slechts gefocust op Silicon Valley en gidst Daimler (en mij via zijn Twitter) op een zeer originele en onorthodoxe manier door de digitale ontwikkelingen. Naast Sascha volg ik ook diverse tech platforms zoals Wired UK, Ars Technica, Futurism en Digital Trends. En echt helemaal geïnspireerd kan ik raken door een tech festival, zoals de Me Convention, een samenwerking van Mercedes-Benz met SXSW. Hier genoot ik een paar jaar geleden onder meer van de presentatie van Nick Foster, Head of Design van X, the moonshot factory van Google - "We create radical new technologies to solve some of the world’s hardest problems".'

*) 'They hope that in a few years’ time quantum computing will be able to solve problems that would even take a state-of-the-art supercomputer hundreds or thousands of years to crack. It could become the best way to discover new, more efficient battery technology, simulating aerodynamic shapes for better fuel efficiency and a smoother ride, or to optimize manufacturing processes with myriad variables.'