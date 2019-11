'Voor mij betekent inspiratie iets in beweging brengen', aldus Yvonne Nassar (RAI)

Deze week is Yvonne Nassar, head of customer strategy & marketing bij RAI Amsterdam en voorzitter van het Platform Innovatie in Marketing (PIM), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Yvonne over haar week: 'Toen ik in Parijs en Engeland woonde en werkte, ervaarde ik voor het eerst echt dat m’n eigen "normaal" niet de standaard was. En dat terwijl m’n Duitse moeder en Arabische vader mij al vroeg leerden om nieuwsgierig te zijn naar andere perspectieven. Inspiratie is een containerbegrip en betekent veel voor velen. Bezieling, nieuwe ideeën, enthousiasme. Voor mij betekent het iets in beweging brengen.

Bij de RAI zie ik elke dag mensen van over de hele wereld samenkomen om elkaar te ontmoeten en inspireren. Het mooie aan evenementen is dat iedereen gelijk is. De energie die dat geeft en de beweging die daardoor ontstaat, vind ik fantastisch.

Kortom, mijn week gaat over (internationale) beweging - en wat mij daarin beweegt.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Switzerland. ‘Rethink everything’

'Het inspireert mij als organisaties een maatschappelijk standpunt innemen en impact maken. Helemaal als het een "oude economie" organisatie is, die die draai maakt. Lombard Odier in Switzerland, de private bank die sinds 1796 bestaat, deelt hun visie in hun manifesto "Ostriches or Eagles? The losers and winners of the Sustainability Revolution".

Ook al is de uitvoering niet heel eigen, het raakt (beweegt) mij dat ze hun visie op de economische en duurzame transitie delen, keuzes maken in hun portfolio en zich uitspreken over het duurzame business model; groei zonder negatieve footprint - raad eens wie de winnaars zullen zijn?'