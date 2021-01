Yvonne Prins (UM en VIA): 'Ik heb merk-ADHD'

Deze week is Yvonne Prins, Co-Leader/Managing Partner UM Nederland, VIA-bestuurslid en komende week spreker bij Koffiedik Kijken, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Yvonne over haar week: 'Ik ben een sucker voor mooie merken, mooie (merk)concepten en mensen die merken kunnen bouwen; merken in beweging krijgen en echt bij mij binnen kunnen laten komen. Deze liefde gaat al best wat jaren terug. Ik weet nog precies wanneer het was dat ik voor het eerst verliefd werd. Ik was een 12-jarig meisje en het was liefde op het eerste gezicht: Nike Jordans, witte met die aquablauwe swoosh ;-)

Het was voor mij snel duidelijk welk pad ik ging bewandelen in het leven. Iets met merken en communicatie en dat is gelukt. Ik heb het vak mogen leren bij KPN en het mooie merk Hi (RIP) en ik heb het geluk gehad dat ik met hele goede en bijzondere mensen heb mogen werken. Mensen die mij het vak hebben bijgebracht zoals Mark Muller, Marc van Eck en Marc Oosterhout.

Mijn passie voor het vak en merken gaat best ver en ik krijg daarom ook wel eens terug uit mijn omgeving dat ik last heb van merk-ADHD. Maar ach, er zijn slechtere gewoontes toch?

Ondanks dat we in deze corona-tijd, de serendipity van het (werkende) leven ontzettend missen, zijn er voor mij toch nog voldoende merken, concepten en random dingen die mij weten te raken en inspireren.’