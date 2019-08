Tony’s Chocolonely introduceert ‘je compleet eigen reep maken’

Vanaf maandag 19 augustus kunnen consumenten online hun eigen Tony’s Chocolonely reep samenstellen en in zelf ontworpen verpakking (inclusief eigen tekst op de wikkel) thuis laten bezorgen. De chocomachine die dit mogelijk maakt is niet nieuw, want die staat in de brandstore van Tony’s Chocolonely in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het customizen van Tony’s-repen wordt nu wel een stuk toegankelijker gemaakt. (Zie video hieronder.)