'Communicatie' vindt PR steeds belangrijker, slechts 21% zet het strategisch in

Persberichten zijn een vast onderdeel van PR-campagnes. Op de vraag of ze nog wel nut hebben of zullen verdwijnen, zijn de reacties verdeeld. Een derde (32%) is het hier (helemaal) mee oneens en ziet nog wel degelijke de waarde in van persberichten. 30% geeft daarentegen aan dat de levensloop van de persberichten aan zijn eind is gekomen. Professionals in de bouw zijn hier het stelligst in. De helft van de marketing- en communicatiespecialisten in deze sector denken dat persberichten in de toekomst gaan verdwijnen.