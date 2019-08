CBS verdubbelt PR-impact met z'n newsroom voor 60 duizend verhalen

Maar met de 76 fte’s die nu werken bij de afdeling informatievoorziening is het CBS wel vele malen effectiever geworden, stelt Ackermans. Zo is er volgens hem niet alleen een verdubbeling van impact met de 60 duizend verhalen en tv-reportages, ook de kwaliteit van de berichtgeving over de CBS-statistieken is veel hoger. ‘Onze persberichten van voorheen leverden wel stukken op in de krant of op tv, maar die waren gemiddeld veel kleiner. Nu gaat het veel meer om hele pagina’s, om hele tv-programma's. Daar werken we actief aan. We bereiden complete producties voor de media voor, benaderen ze en zeggen: dit is een mooi verhaal, dit kun je eerder inzien.’

Belangrijk daarbij is volgens de CBS-hoofdredacteur dat de timing is gewijzigd. Voorheen stuurde het CBS zijn persberichten uit met een embargo om half tien ’s ochtends. Rond dat moment was er even veel aandacht, maar die doofde diezelfde dag ook weer vrij snel. Media wilden het gedurende de dag ook niet erg graag ‘verdiepen’, want het was al gemeld en daarmee weinig exclusief.

Ackermans: ‘Tegenwoordig geven we de informatie uit onderzoeken vrij om twaalf uur ’s nachts. Dan kunnen kranten het uitgebreid meenemen in hun papieren versie en ’s ochtends online brengen, terwijl Radio 1 en Nu.nl het ook in hun ochtendnieuws kunnen melden. Ze zullen dat niet snel ’s nachts al doen, want dan luistert er bijna niemand. We zien dat door de brede aandacht van zowel kranten als rtv-media het in de avond ook weer eerder wordt opgepikt door nieuwsprogramma’s als het NOS Journaal en RTL Nieuws. Die maken de afweging: iedereen besteedt er aandacht aan, dit is belangrijk’.