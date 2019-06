Dit zijn alle winnaars van de Programmatic Awards 2019

Grote winnaar was dit jaar Greenhouse, dat maar liefst drie awards in ontvangst mocht nemen, waaronder die van Data-Driven Creative voor TOTO en Activatie/Performance Campagne voor SEAT. Greenhouse-medewerker Carola Hoeven is uitgeroepen tot Programmatic Rising Star.

De vakjury constateerde een duidelijke verhoging in de kwaliteit van de ingestuurde cases. Juryvoorzitter Sabrina Schmidt: ‘Bij de bijna honderd ingezonden caess zagen we veel dynamische creatives, maar wat ons bovenal opviel was de actualiteit van de gebruikte data, alle automatisering die daaromheen is opgezet en de toename in performance.’

Positief is volgens Schmidt ook dat de samenwerking tussen adverteerders, mediabureaus, uitgevers en hun partners in veel gevallen aan de basis staat van succes.

Hieronder de uitslagen met onderbouwende quotes vanuit de jury met voorzitter Sabrina Schmidt (AppNexus en voorzitter Taskforce Programmatic bij IAB).