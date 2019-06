Hoe ziet de toekomst eruit van de Ad Exchange?

door Carol Starr

Programmatic advertising begon ooit met het geautamatiseerd aanbieden en kopen van advertentieruimte volgens het zogeheten watervalprincipe. Voor wie vergeten is wat dit ook alweer was: Bij deze werkwijze kon een publisher zijn impressies aanmelden bij een SSP (Sell Side Platform). Werd er op dit platform geen bod uitgebracht, dan gingen de impressies door naar de volgende SSP, enzovoorts. Net zolang tot er een ‘winnaar’ uit de bus kwam.

Dit is natuurlijk geen efficiënte manier van zakendoen. Zo is het goed mogelijk dat de publisher bij het tweede SSP een lager bod kreeg dan de derde bereid was uit te brengen, maar die derde SSP geen kans om een bod uit te brengen, omdat het eerste bod dat voldoet aan de gestelde bodemprijs, werd geaccepteerd. Daarbij komt dat het telkens doorschuiven van een impressie naar een volgende SSP zorgde voor vertraging bij het laden van de advertentie.

Een nadeel voor publishers was dat de concurrentie (van bieders) beperkt tot de voorraad die verkocht moest worden. De prijzen waren laag en omzet groeide minimaal. Er was een nieuwe manier nodig om de toegang tot inventory te vergroten, teneinde publishers in staat te stellen om zoveel mogelijk kopers tegelijk op hun voorraad te laten bieden.Die nieuwe manier was: header bidding.