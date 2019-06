Kapitein Iglo viert 60e verjaardag en roept op tot schonere zee

Voor de campagne #HelpMeeAanEenSchonereZee is Iglo een samenwerking aangegaan met stichting By the Ocean we Unite. De stichting is opgericht door zeezeiler Thomas van Thiel. By the Ocean we Unite draagt bij aan het voorkomen van meer plasticvervuiling in onze oceanen. Zij doen onderzoek naar microplastics, onder meer tijdens zeilexpedities.

Jaarlijks belandt er 8 tot 12 miljard kilo plastic in de zee. 80% is oorspronkelijk afkomstig van land of uit rivieren. Het realiseren van een schonere zee begint dan ook met het terugdringen van het gebruik van plastic in het dagelijks leven, stelt Iglo-directeur Niels Bontje.

‘Bij onze Vissticks hebben wij bijvoorbeeld de plastic sluitstrip van onze verpakking verwijderd. Ons doel is dat onze verpakkingen eind 2022 volledig recyclebaar zijn.’