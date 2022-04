Cem Tanyeri (Patagonia): 'Het duurde niet lang voordat ik me verzette tegen de gevestigde orde'

Deze week was Cem Tanyeri (42), country manager Benelux voor Patagonia, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Tanyeri over zijn week: 'Patagonia staat bekend als een merk dat er zeer hoge waarden op nahoudt wanneer het gaat over verantwoorde productie met aandacht voor onze fabrieksarbeiders en het welzijn van de planeet. Wij geloven niet in de term sustainability, productie gaat immers altijd ten koste van de planeet. Wij erkennen dat en proberen de impact zo beperkt mogelijk te houden.

Daarom proberen wij consumenten aan te sporen om vooral datgene te kopen wat je daadwerkelijk nodig denk te hebben, liefst van hoge kwaliteit met een lange levensduur en reparatiemogelijkheden. Want onze missie is: 'We're in business to save our home planet.'

Dit doen wij niet alleen via onze supply chain, maar ook via onze campagnes en activistische houding tegenover partijen die zich zonder blikken of blozen schuldig maken aan greenwashing. Zo hebben wij ons diverse malen uitgesproken tegen het beleid van Donald Trump, schuwen wij ook niet om duidelijk te maken dat een Wall Street-bankier niet in een Patagonia fleece vest rond hoort te lopen en doneerden wij ooit een keer op Black Friday onze totale omzet van die dag aan onze NGO’s, ruim tien miljoen dollar.

Wat mij het meest trekt aan mijn rol bij Patagonia is dat ik dagelijks de kans krijg om mensen te inspireren een meer activistische houding aan te nemen en om daadwerkelijk te vechten voor hun overtuigingen. Ik heb het gevoel dat steeds meer jongeren zich lijken te ontkoppelen van de realiteit waarin wij zitten, en dat vind ik bijzonder spijtig. The world desperately needs more Activists and Rebels.

De volgende personen hebben mij persoonlijk geïnspireerd, ieder binnen hun eigen wereld.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Yvon Chouinard en Let My People Go Surfing

'Na mijn lange carrière bij Nike was ik eigenlijk helemaal klaar met de corporate wereld. De cutt-throat competitie en de oneindige jacht naar grotere winsten ten koste van alles woog op een gegeven moment niet meer op tegen het kunnen werken met de allergrootste atleten in de wereld. Ik had gezworen nooit meer voor een baas te werken totdat ik per toeval de kans kreeg om bij Patagonia aan de slag te gaan. Doorslaggevend in mijn beslissing was de visie en het charisma van Yvon Chouinard, de oprichter van Patagonia (zie foto). Ik vond veel inspiratie in zijn anti-corporate en pro-people houding. Yvon wilde nooit een zakenman worden en haat het als iemand hem een zakenman noemt. Het boek Let my people go surfing was voor mij een eye-opener en zette heel veel zaken in perspectief. Onze manier van ondernemen en consumeren ten koste van de planeet was eigenlijk mijn eerste stap in de wereld van verantwoorde consumptie en onze rol als mens daarin.

‘Real adventure is defined best as a journey from which you may not come back alive, and certainly not as the same person’. Een quote uit het boek die zeker geldt voor mijn journey bij Patagonia.

Ik raad het iedereen aan om dit boek te lezen.'