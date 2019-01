Adformatie brengt podcast-serie Geen Commentaar over crisis en communicatie

Adformatie komt met een Podcast-serie over crisiscommunicatie. Frank Kromer gaat in Geen Commentaar op zoek naar het professionele gereedschap, ervaringen en afwegingen van professionals in crises, zoals Mirjam Otten (Nationale Politie), Henri Kruithof (oud-spindokter VVD), strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops, Paul Stamsnijder (Reputatiegroep).

Het geheel wordt afgetrapt met Charles Huijskens, de oud-journalist en communicatieadviseur die spreekt over de factor tijd tijdens crises, de dominante positie van juristen, Blokker in brand, falend leiderschap en een supermarktoorlog om een crisis te ‘begraven’.