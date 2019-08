Dit vinden communicatie-experts van de brief van Femke Halsema

Allereerst de vraag of Halsema niet de klassieke tactiek van stealing thunder had moeten gebruiken, ofwel het zelf naar buiten brengen van onwelgevallig nieuws? Het had haar in staat gesteld het nieuws zelf van context en frame te voorzien, in plaats van te moeten reageren op het artikel en de teneur van de Telegraaf. Ook was het verwijt dat er een 'doofpot' zou zijn er direct mee ontkracht.

Haitske van de Linde, adviseur strategische communicatie, en gemeenteraadslid in Hilversum voor de VVD, zou Halsema dit inderdaad hebben geadviseerd. ‘Het is gebeurd en het wordt keurig volgens de regels afgehandeld, dus op zich is het niet nieuwswaardig. Maar je kunt voorspellen dat een krant als de Telegraaf met zoiets als dit vól op het orgel gaat. Hoe onterecht ook. En dus zou ik gezegd hebben: informeer het Presidium - alle fractievoorzitters in de gemeenteraad - over wat er is gebeurd en hoe het wordt afgehandeld. Geef ook aan dat je communicatie over de afhandeling van deze kwestie aan het OM laat, zoals te doen gebruikelijk. Daar kan iemand het onmogelijk mee oneens zijn.’

Ook expert crisiscommunicatie Ingrid van Frankenhuyzen zou ervoor hebben gekozen zelf de regie in de hand te nemen. ‘Als moeder wil je je kind beschermen, als chef van de politie en voormalig politicus moet je erop voorbereid zijn dat de sensatiepers dit in de openbaarheid brengt. Iemand met zo’n openbare positie weet dat de scheidslijn tussen ambt en privé heel dun is, denk aan Alexander Pechtold, diens appartement en 'zwangere vriendin'. Daar is het te nieuwsgevoelig voor. Dus kies er dan voor zelf als eerste het nieuws te brengen om de regie te houden op de berichtgeving.’

Halsema koos begrijpelijkerwijs voor het laatste, stelt Frankenhuyzen, maar leek volgens haar geen draaiboek crisiscommunicatie klaar te hebben liggen voor als naar buiten zou komen. ‘Daarvoor klinkt te veel ongebreidelde woede en getergdheid door in haar brief. Die zou je gezien haar media-ervaring naïef kunnen noemen.’

Koen van Tankeren, adviseur bij onder meer politiek-bestuurlijke issues, vindt juist niet dat Halsema dit zelf naar buiten had moeten brengen. Vanuit tactisch oogpunt was het wellicht een goede keuze geweest, maar een burgemeester heeft een enorme voorbeeldfunctie, zegt Van Tankeren. Ze mag nooit de privacy schenden van burgers. Daar moet ze zich formeel in opstellen, ook als het om haar eigen zoon gaat.

Van Tankeren: ‘We hebben in Nederland regelgeving die zegt dat wij de rechten van kinderen moeten waarborgen. Daar valt ook hun privacy onder. De handelswijze van politie en justitie is om prudent om te gaan met de gegevens van minderjarige verdachten. Die brengen ze niet naar buiten. Als Halsema hier voor de troepen uit was gaan lopen en dat in dit geval wel had gedaan, had ze juist een uitzondering op dit principe gemaakt. Een uitzondering voor haar eigen zoon, dat had ook discussie opgeleverd.’

Van Tankeren vermoedt, in tegenstelling tot Van Frankenhuyzen, dat de Amsterdamse burgemeester overigens wel was voorbereid op mogelijke berichtgeving: ‘Ze heeft snel gereageerd en wat mij betreft ook weloverwogen.’