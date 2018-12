Frank Peters: ‘Luisteren is de basis voor crisismanagement’

‘Gelukkig wordt het steeds belangrijker gevonden, wat ook te maken heeft met de professionalisering van het vakgebied. Je ziet echter wel grote verschillen per organisatie. Communicatie heeft nog zeker niet in alle gevallen de rol van bestuursadviseur, een rol dien je ook zelf moet verdienen. Belangrijk is daarbij nadrukkelijk het perspectief van de omgeving – en daarmee de gedupeerden of getroffenen- in te brengen. Stel je ook bewust op als tegenspreker in plaats van meegaan in de tunnelvisie die in crisisteams snel ontstaat.’