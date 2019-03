MKB blijft grote moeite houden met automatiseren search

Door achterblijvende investeringen in automatisering zijn mkb-bedrijven onnodig veel tijd kwijt aan paid search, zo is te lezen in het rapport. Nieuwe functies in Google Ads en Bing Ads maken search marketing complexer. Dit wordt nog eens versterkt door diverse technologische ontwikkelingen die momenteel spelen, zoals voice, mobiel en multiscreen gebruik.

Om inzicht te krijgen in de effecten van deze ontwikkelingen hebben DDMA en IAB Nederland een enquête gehouden onder vijftig online marketeers die werkzaam zijn in het MKB. Aan de respondenten is onder meer gevraagd of zijn hun searchwerkzaamheden hebben geautomatiseerd en zo niet, wat de grootste belemmeringen zijn om daarmee te starten.

Ruim 40% van de respondenten voert gebrek aan technische kennis en tools als de belangrijkste drempels om met search automation te beginnen. Bijna 30% noemt financiële risico’s en tijdgebrek als redenen. Andere obstakels zijn ‘het gevoel om geen controle meer te hebben op de campagnes’ (22%) en ‘de complexiteit van automatische oplossingen’ (11%).