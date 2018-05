Nieuwe directeur moet INDIE Amsterdam internationaal op de kaart zetten

Catherine Talpey is afkomstig van Nike in Moskou waar ze de functie had van brand communications director. Daarvoor werkte ze voor voor uiteenlopende bureaus in onder andere de VS, China, Spanje, Italie en Frankrijk, waar ze leiding gaf aan accounts als Adidas, Ray-Ban, Persol, Colgate-Palmolive en Pacific Bell.

In haar nieuwe functie zal zij samen met eigenaar Lode Schaeffer de dagelijkse leiding op zich nemen van het Amsterdamse bureau. Haar belangrijkste taak hier zal zijn, INDIE te transformeren van ‘hoog aangeschreven creatief Nederlands reclamebureau naar een internationaal gericht bureau’ .

De internationale ambities zijn opmerkelijk in het licht van de recente break-away bij het bureau, waarbij de prijswinnende creatieve directie – bestaande uit Emilio de Haan, Rogier de Bruin en Niels Heimens – opstapte om samen ‘ HERC, the agency’ te beginnen. In het persbericht dat INDIE heeft uitgestuurd over de benoeming, speekt Lode Schaeffer de verwachting uit dat Talpey’s internationale ervaring en ambitie zullen zorgen voor groei in zowel werk als werknemers van buiten Nederland die zich bij INDIE zullen gaan aansluiten.

In die verwachting ziet hij zich geruggesteund door Jurriaan van ’t Hoff, directeur Global B2C eCommerce van Heineken International, die al geruime tijd klant is bij INDIE. ‘Het toevoegen van Catherine’s Internationale ervaring bovenop INDIE’s top creativiteit zal positief uitpakken voor internationale klanten.