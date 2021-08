David Droga ceo van Accenture Interactive, Whipple vertrekt

De Australiër David Droga, die ook wel als de Lionel Messi van de reclamewereld wordt gezien, volgt daarmee Brian Whipple op - onder wiens leiding de omzet van Accenture Interactive wereldwijd steeg naar 10,6 miljard dollar, waarmee het na WPP, Omnicom en Publicis inmiddels de vierde grootste reclame-multinational ter wereld is.

Droga rapporteert aan Julie Sweet, ceo van consultancybedrijf Accenture, en zal onderdeel uitmaken van Accenture's Global Management Committee.

Sweet: 'In een (door Covid-19 versnelde) tijd waarin onze klanten in toenemende mate geleid worden door een maatschappelijke purpose en een andere, nieuwe manieren van merkbeleving, kan David hen met zijn internationale ervaring en unmatched creative track record helpen om anders met klanten om te gaan en nieuwe business-kansen te creëren.'

Droga: 'Onder leiding van Brian, met wie ik twee jaar intensief heb mogen samenwerken, is Accenture Interactive binnen korte tijd de leidende digitale speler op het snijvlak van data, creativiteit en technologie geworden. Het merendeel van de ceo's van grote bedrijven (77%) wil fundamenteel anders contact maken met consumenten en daarin - richting dat nieuwe tijdperk - willen we ze graag begeleiden.'

'Ik heb altijd haast'

Dat Droga, voormalig oprichter van Droga5, dat in 2019 werd overgenomen door Accenture Interactive, deze opvallende move maakt, mag eigenlijk geen verrassing heten.

In een eerder interview met Adformatie zei hij over zijn carrière: ‘Ik heb nooit een titel of roem nagejaagd, of geld. Ik waardeer de accolades zeer, maar ik heb me als creatief altijd gericht op het werk en de mensen met wie ik werk. Daarbij streefde ik wel het hoogste niveau na. Ik heb ook altijd haast – dat is soms wel ‘n minpuntje.

Maar in het algemeen voel ik me vrij om creatief te zijn; ik voel me niet beperkt door politieke spelletjes of een gevangene van banken, waar je als bedrijf ook mee te maken hebt. Ik voel me comfortabel bij de gedachte dat wij het hart van de industrie vormen, that we are the ones. Daar komt druk bij kijken, en vertrouwen in ons kunnen, maar dat maak ik graag waar.

Anders gezegd, ik haal nooit mijn voet van het gas. Dat maakt me gelukkig. Ik ben van nature competitief ingesteld, met alles. Maar als de spotlights uit zijn, ben ik niet mijn trofeeën aan het tellen of poetsen. Dan ben ik weer aan het broeden op nieuwe creatieve oplossingen.’

Afgelopen mei verlieten creative directors Peter van Rij en Martijn van Marle de Nederlandse vestiging van Accenture Interactive voor DDB Unlimited. Over de opvolging is vooralsnog niets bekend.