Het ‘bolde’ Belgische bureau Mutant komt naar Amsterdam

All good things come in threes, moeten ze bij Mutant gedacht hebben. Ze komen naar Amsterdam, hebben een CEO aangesteld en lanceren Mutant Branding.

Odin Saillé, medeoprichter en Chief Creative van Mutant: ‘We hebben Koen Van Iseghem, die achttien jaar bij Nike in diverse marketingrollen werkte, aangesteld als CEO. Dat is omdat Maarten (De Cuyper, medeoprichter en Chief Business, red.) en ik al langer voelen dat er iemand anders nodig was om Mutant naar ‘t niveau van international hot shop te krijgen. En wij geloven dat Koen, die Nike Running bijvoorbeeld met succes geherpositioneerd heeft, daar de juiste tools voor heeft, zowel op management- als op netwerk-vlak.

Dat is meteen ook de reden om in Amsterdam een vestiging te openen. Amsterdam blijft een plaats waar Europese en global brands een hoofdzetel hebben. We zien ook op het vlak van hiring veel potentieel, want de poel in België is vrij klein aan het worden en we willen ook wat meer buiten de landsgrenzen naar talent gaan zoeken.’

Saillé vervolgt: ‘Dat wil niet zeggen dat we niet voor Nederlandse merken willen werken. We ambiëren hetzelfde model in Nederland als in België: een gezonde mix van international and local brands alike…’ Mutant werkt in België voor klanten als Nike Running, Campari Group, Bumble, Eastpak, Keytrade Bank, Colruyt Group en Club Brugge. ‘Maar wel met de algemene deler dat ze allemaal openstaan voor een ander soort marketing. Niet louter mediagebonden, maar werk dat de ambitie heeft om echt in te slaan.

Ik las in de voorbije maanden, onder andere in Adformatie, nogal wat klaagzangen uit de Nederlandse hoek over een terugkeer naar the good old days of advertising. Dat is dus niet wat wij willen doen. We geloven echt dat er meer dan ooit ruimte is voor medialoze creativiteit en da’s nu net waar wij goed in zijn.’

Snelheid en efficiëntie

Van Iseghem heeft aan klantzijde gezien ‘hoe gedurfd ze zijn, niet alleen creatief maar ook in hun strategisch denken’. Over zijn overstap naar bureauzijde zegt hij: ‘Ze hebben resultaten behaald met een snelheid en efficiëntie die ik niet veel vaker heb gezien (Mutant werd pas vijf jaar geleden opgericht en behoort al enkele jaren tot de beste bureaus van België, red.). Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op deze legacy en Mutant door het volgende hoofdstuk in zijn groei te leiden.’

Mutant Amsterdam zal worden geleid door Aeneas Panayiotou. Geboren en getogen in Hong Kong, maar ondertussen al vier jaar ‘volbloed Amsterdammer’, aldus Saillé: ‘Ook hij brengt boeiende internationale ervaring en een vruchtbaar netwerk met zich mee. Aeneas werd eerder dit jaar een Mutant, en brengt een schat aan ervaring mee vanuit zijn eerdere rollen bij adidas, Netflix en Red Bull. Bij adidas maakte hij bijvoorbeeld deel uit van het Brand Marketing-team voor adidas Originals en bij Netflix was hij de Global Creative Marketing-leider van Original Series uit het Verenigd Koninkrijk, waaronder Top Boy en Formula 1: Drive to Survive.’

Craft en design voorop

Tenslotte lanceert het Benelux-bureau ook een nieuwe tak: Mutant Branding. Saillé: ‘Design is altijd al een forté geweest, maar we merkten toch dat de tweespalt advertising agency én branding agency onder één dak, te verwarrend was. Mutant Branding wordt dus een aparte entiteit die de markt op komt met een fiks gevulde portfolio. Onlangs werden we nog uitgenodigd om te pitchen op Centre Pompidou (helaas werden we tweede).’

Design Director bij Mutant sinds 2020, Frank Schouwaerts, vult nog aan: ‘Mutant heeft vanaf het begin altijd craft en design vooropgezet. Voor we het wisten, werden we ingehuurd als een brandingbureau naast onze campagnes. Maar, hoewel we straf werk maakten voor spannende merken en zelfs D&AD Pencils wonnen zoals voor Film Fest Gent, hadden we het gevoel dat we soms nog steeds werden gezien als een reclamebureau dat toevallig goed was in design. Het was tijd om duidelijk te maken dat we ons ook kunnen meten met andere brandingstudio’s.’