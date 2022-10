De boeken (van de toekomst) van Ben van der Burg

Deze week was Ben van der Burg, Chief Commercial Officer digitaal bureau Triple, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Het Boek Van Het Verleden: The English Physician

'In 1652 publiceerde Nicholas Culpeper zijn eerste versie van ‘The English Physician’ die in 1953 werd uitgebreid tot ‘Culpeper's English Physician and Complete Herbal’. Dit boek verzamelde de bestaande biomedische kennis in een overzichtelijk en gedetailleerd naslagwerk en is tegenwoordig nog net zo inspirerend als toen. Het is misschien wel wat makkelijker om de kennis tot je te nemen via een modernere herinterpretatie zoals ‘Breverton's Complete Herbal’.

Innovatie gaat vaak de mist in als je een tunnelvisie hebt. Dan kijk je niet meer om je heen, naar links, rechts, omhoog of omlaag, maar alleen strak naar voren. Je mist enorm veel als je technologische oogkleppen op hebt. Vandaar dat de beste ideeën vaak komen tijdens momenten van rust, vooral in de natuur tijdens het sporten. Doorbraken komen meestal niet vanzelf, maar doordat de zintuigen worden geprikkeld.

Doorbraken zijn een proces van proberen, ondervinden en bespreken. Er zijn veel mensen zoals Breverton geweest die weer voortborduurden op de bevindingen van Culpeper. Zij hebben eventuele fouten gecorrigeerd, en inspireren anderen weer met hun eigen aanvullingen. De les die het boek van het verleden leert is dat soms de meest innovatieve nieuwe ideeën kunnen ontstaan wanneer je durft terug te kijken en je vervolgens de tijd en ruimte neemt voor het huidige moment. De wijsheid van het verleden kan zo worden omgetoverd naar de doorbraken van de toekomst.'