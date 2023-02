De loyaliteit van Daantje Dammers

Deze week was Daantje Dammers, oprichter van The Account Academy, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Dammers over haar week: 'Vanaf vandaag deel ik een werkweek lang mijn inspiratiebronnen. Bij het verzoek of ik dit wilde doen, twijfelde ik even of ik moest gaan voor enkel vak-gerelateerd of inspiratie voor het leven… Ik heb gekozen voor beiden, want werk en privé lopen voor mij eigenlijk altijd in elkaar over. Gelukkig sinds 1,5 jaar wél met een betere balans.

Het belangrijkste in het leven is voor mij het aangaan en onderhouden van relaties. Naast dat het daar in mijn leven om draait, zijn relaties voor mij ook mijn belangrijkste bron van inspiratie. Dan heb ik het niet over af en toe, eenmalig of ver weg, maar dagelijks en heel dichtbij. Deze 5, dus niet zo random, picks zorgen ervoor dat ik dagelijks het beste uit mijn leven weet te halen. Zowel zakelijk als privé.

Misschien is dit wel een ode aan? Ik denk dat inspiratiebronnen dat ook wel verdienen.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. De eeuwige trouw van een hond - 'Sammie heeft mij laten zien dat in rust ideeën ontstaan'

'Twee jaar geleden was ik nog de Managing Director van Natwerk en dacht dat groei en ontwikkeling voor mijzelf en het team alleen maar voortkwam uit heel hard en lang werken. Corona gaf mij het inzicht dat er meer in het leven moest zijn dan dit… Ruimte voor een relatie of het stichten van een gezin vond ik echter nog niet. Een hondje redden uit Cyprus hoorde wel bij de mogelijkheden. Bijna op de dag af twee jaar geleden kwam Sammie, met veel moeite (weinig vliegtuigen door corona), aan in Nederland. Liefde op het eerste gezicht en ik had mij, ondanks haar rugzakje, geen beter eerste gezinslid kunnen wensen.

En met Sammie en haar lange snelle pootjes kwam het wandelen. Ik hield al van buiten en het strand, maar buiten zijn heeft door Sammie een andere dimensie gekregen. Wandelen kreeg een doel (het moest wel) en ik maakte in ieder geval één iemand daar heel blij mee… En vrijwel altijd mijzelf ook.

Wandelen geeft zoveel rust, stilte en het vertraagt. Je kan niet sneller. Ik wandel samen met anderen, maar ook heel veel alleen met Sam. Door het bos, op het strand, in de stad. You name it. En juist daar, daar ontstaat de inspiratie en creativiteit voor mijn werk en dus voor mijn eigen courses van The Account Academy, nieuwe trainingen voor bureaus, nieuwe proposities voor The Account Academy. Werken hoeft niet alleen achter een bureau of op een kantoor. In rust ontstaan de ideeën, daar ben ik van overtuigd. Probeer het eens uit! Ook zonder hond. En als je dan toch ook voor een hond gaat? Doe dan iets goed en adopteer er een, maar niet zonder je je erin te verdiepen!