Jurian van der Hoeven (Dawn): 'Kettingreacties inspireren mij'

Deze week was Jurian van der Hoeven, strateeg bij reclamebureau Dawn*, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Van der Hoeven over zijn week: 'Het thema van mijn week is 'kettingreactie'. Niets gebeurt in een vacuüm. Die kruisbestuiving is wat cultuur is voor mij. Het is altijd een som van allerlei geschiedenissen, verhalen, ideeën en vormen. Zoals samples in hip-hop, sport die mode inspireert, de realiteit die de basis vormt voor fictie. Precies dat soort kettingreactie is waar ik enthousiast van word. Dus verzamelde ik de mensen die mij op dat vlak inspireren. Mensen die verschillende disciplines, invloeden en vormen beheersen en bij elkaar brengen; van tuinieren tot sampling.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Renaissance man Blondey McCoy

‘Ik struggle telkens als ik moet uitleggen wat Blondey is, maar here goes. Blondey is een Brits-Libanese skater-model-ontwerper-schrijver-podcastmaker-kunstenaar-presentator. Renaissance man dus. Een soort Pippi Langkous die bekend werd als skater en model, maar nu alles doet waar hij zin in heeft. En dat is nogal wat. Samenwerken met Fred Perry, adidas en Palace bijvoorbeeld. Dit jaar maakte hij exposities, een kledinglijn voor het Rode Kruis in Beirut, en mijn favoriet: een podcast-serie genaamd The Blondey Show. Een waarin skate-fenomeen Mark Gonzales én topmodel Naomi Campbell te gast zijn, maar waarvoor hij vooral briljant geschreven solo-afleveringen maakt. Bijvoorbeeld een uitgebreide aflevering over het belang van het kiezen van de juiste woorden voor een podcast.'